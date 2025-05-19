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19 мая 2025, 19:45

В Польше задержали украинку, подвозившую афганцев: ей грозит заключение

19 мая 2025, 19:45
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В Польше задержана 36-летняя украинка. Она согласилась подвезти афганцев, незаконно попавших на территорию страны

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

В Польше задержана украинка при содействии в перевозке граждан Афганистана. Известно, что ранее они нелегально перешли польскую границу с территории Беларуси.

36-летняя женщина, автомобиль которой остановили, оказалась гражданкой Украины. По ее словам, она возвращалась от проживающей в этом районе подруги, увидела группу людей, которые просили их подвезти и она согласилась.

Однако впоследствии оказалось, что она соврала. Украинка целенаправленно поехала подбирать афганцев, откликнувшись на такое предложение в мессенджере, теперь ей будет грозить до 8 лет лишения свободы.

Справка. Искусственный миграционный кризис на восточной границе Польши и балтийских государств возник с лета 2021 при содействии белорусских властей. Это произошло после жесткой реакции этих стран на репрессии в Белоруссии. Несмотря на усиленную защиту границ, проблема все еще существует в Польше, Латвии, Литве.

В марте 2025 года польское правительство в очередной раз объявило об усилении охраны границы с Беларусью из-за роста миграционного давления, а также ограничило право на обращение за международной защитой.

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