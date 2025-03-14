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14 березня 2025, 04:30

Українець спробував ввезти у Польщу крокодила

14 березня 2025, 04:30
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Ілюстративне фото
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Польські прикордонники зупинили на пункті пропуску українця. Виявилось, що в його багажнику був крокодил

Про це повідомляє Штаб прикордонної служби, передає RegioNews.

Це сталось на пункті пропуску "Смільниця-Кросценко" 12 березня. 46-річний українець проходив перевірку перед в'їздом до Польщі. Проте в його багажнику знайшли препаровану особу крокодила. Виявилося, що це карликовий крокодил. Слід зазначити, що це вид, який охороняється.

"Водій не мав необхідного дозволу на ввезення зразка, що охороняється Вашингтонською конвенцією — CITES. У зв'язку з порушенням правил зразок було вилучено. Подальші дії відповідно до своєї компетенції здійснюють співробітники Підкарпатської митниці та податкового управління у Перемишлі", - повідомили прикордонники.

Незаконне перевезення через кордон Європейського Союзу, або торгівля видами, які зникають, є злочином. За це можуть покарати позбавленням волі до 5 місяців.

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