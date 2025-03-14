11:29  13 марта
Мэр Венеции наградил украинского военного, спасшего раненого туриста
11:23  13 марта
В "Резерв+" уже сгенерировали более 30 тысяч электронных направлений на ВВК
11:06  13 марта
Готовила двойной теракт в Николаеве: СБУ задержала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
14 марта 2025, 04:30

Украинец попытался ввезти в Польшу крокодила

14 марта 2025, 04:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Польские пограничники остановили на пункте пропуска украинца. Оказалось, что в его багажнике был крокодил.

Об этом сообщает Штаб пограничной службы, передает RegioNews.

Это произошло на пункте пропуска "Смольница-Кросценко" 12 марта. 46-летний украинец проходил проверку перед въездом в Польшу. Однако в его багажнике нашли препарированное лицо крокодила. Оказалось, что это карликовый крокодил. Следует отметить, что это охраняемый вид.

"Водитель не имел необходимого разрешения на ввоз охраняемого Вашингтонской конвенцией образца — CITES. В связи с нарушением правил образец был изъят. Дальнейшие действия в соответствии со своей компетенцией осуществляют сотрудники Подкарпатской таможни и налогового управления в Перемышле", - сообщили пограничники.

Незаконная перевозка через границу Европейского Союза или торговля исчезающими видами является преступлением. За это могут наказать лишение свободы до 5 месяцев.

животные
Тернопольский университет решил закупить 250 живых свиней: подробности тендера
10 февраля 2025, 23:21
Лесовики показали развлечения медведей, которые не могут спать из-за слишком теплой зимы
23 января 2025, 21:49
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Ровно задержали организатора канала переправки мужчин в страны ЕС
14 марта 2025, 05:40
В Одесской области пограничник пытался наладить канал переправки мужчин через границу
14 марта 2025, 05:13
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам
14 марта 2025, 04:57
Кто хуже всех кормит армию?
14 марта 2025, 04:19
На Черниговщине будут судить мужчину, который незаконно нарубил в лесу деревьев на 32 млн грн
14 марта 2025, 03:50
Пограничники уничтожили замаскированные позиции россиян на Юге
14 марта 2025, 03:40
В Ужгороде строитель сорвался с седьмого этажа: мужчина скончался
14 марта 2025, 03:20
Улов более чем на 230 тысяч: на Полтавщине задержали двух браконьеров
14 марта 2025, 03:08
"Сделайте над собой усилия": писательница Ирэна Карпа сделала замечания украинцам за границей
14 марта 2025, 02:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »