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Польские пограничники остановили на пункте пропуска украинца. Оказалось, что в его багажнике был крокодил.

Об этом сообщает Штаб пограничной службы, передает RegioNews.

Это произошло на пункте пропуска "Смольница-Кросценко" 12 марта. 46-летний украинец проходил проверку перед въездом в Польшу. Однако в его багажнике нашли препарированное лицо крокодила. Оказалось, что это карликовый крокодил. Следует отметить, что это охраняемый вид.

"Водитель не имел необходимого разрешения на ввоз охраняемого Вашингтонской конвенцией образца — CITES. В связи с нарушением правил образец был изъят. Дальнейшие действия в соответствии со своей компетенцией осуществляют сотрудники Подкарпатской таможни и налогового управления в Перемышле", - сообщили пограничники.

Незаконная перевозка через границу Европейского Союза или торговля исчезающими видами является преступлением. За это могут наказать лишение свободы до 5 месяцев.