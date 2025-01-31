Одна з європейських країн пом'якшила візові обмеження для українців та їхніх дітей

фото: ілюстративне

Громадяни України, без права на постійне проживання у Великій Британії, можуть знову привозити своїх дітей

Як передає RegioNews, про це пише ВВС News.

Зазначається, що батьки або законні опікуни, які перебувають на території Великої Британії, за будь-якою з візових програм можуть подати заявку на спонсорство своєї дитини за схемою Homes for Ukraine.

Раніше британський уряд обмежив програму Homes for Ukraine. Тоді ж було закрито програму Ukraine Family Scheme, що дозволяла українцям приєднатися до членів сім'ї, які вже мають постійне місце проживання у Британії.

Як повідомлялось, у Велику Британію в'їхало понад 200 000 українських біженців. Станом на березень 2024 року 108,6 тис. людей перебувало в Англії, 1500 – у Північній Ірландії, 5847 – у Шотландії та 4200 – в Уельсі.

Нагадаємо, Narodowy Bank Polski оприлюднив статистику, згідно якої кожен п’ятий український біженець у Польщі – чоловік.