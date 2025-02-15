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Европейские страны должны разработать общий план действий по Украине и собственной безопасности, иначе решения будут принимать другие

Об этом написал глава правительства Польши Дональд Туск в соцсети X, передает RegioNews.

"Европе срочно нужен собственный план действий по Украине и нашей безопасности. В противном случае наше будущее будут решать другие глобальные игроки, необязательно в соответствии с нашими собственными интересами. Этот план нужно подготовить сейчас. Нельзя терять время", – говорится в сообщении.

Напомним, во время выступления на втором дне Мюнхенской конференции безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания Вооруженных сил Европы.