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15 февраля 2025, 12:44

Европа тайно разрабатывает план отправления миротворческих войск в Украину, – AP

15 февраля 2025, 12:44
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фото: ccl.org.ua
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Группа европейских стран без огласки работает над разработкой плана отправки миротворческих войск в Украину. В Европе обеспокоены, что приоритеты безопасности США лежат в других областях

Об этом передает RegioNews со ссылкой на The Associated Press.

Как отмечает издание, Британия и Франция – в авангарде усилий по возможной миротворческой миссии. Европейские страны начали изучать, какие силы могли бы понадобиться. Но возникли опасения, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным без ЕС.

Как пишет AP, в декабре 2024 года, еще до инаугурации Трампа, группа лидеров и министров встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в штаб-квартире генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Там были представители Британии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши, а также высокопоставленные чиновники ЕС.

Переговоры основывались на идее президента Франции Эммануэля Макрона, которую он выдвинул еще в начале 2024 года. Но тогда она вызвала критику.

Издание добавляет, что какими будут миротворческие силы, будет зависеть от условий мирного договора и других факторов.

"Мы находимся на очень ранней стадии", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певклур в интервью Associated Press в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, несмотря на различные дискуссии и слухи, для европейских союзников "критически важно" понять, как будет выглядеть линия соприкосновения в Украине, прежде чем разрабатывать план.

Эстонский министр подчеркнул, что если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до "пары тысяч" с обеих сторон, то "для Европы не будет проблемой также быть там", но будет гораздо сложнее, если конфликт будет "кипеть".

Эксперты и официальные лица считают, что при нынешней ситуации в Украине нужно будет развернуть более сильный и численный контингент, чем простые миротворцы, к примеру, как "голубые каски" ООН.

"Они (россияне, – ред.) нарушают все соглашения. Поэтому, если мы отправим туда войска, у них должны быть авиация, большие сухопутные войска, беспилотники, контрбеспилотники, противовоздушная и противоракетная оборона", – считает бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным лишь после того, как будет готов план завершения войны.

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