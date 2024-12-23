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23 грудня 2024, 16:07

Росіяни відстежуватимуть користувачів VPN на окупованих територіях

23 грудня 2024, 16:07
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Ілюстративне фото: Unsplash
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Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) планує встановити в РФ та на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) тотальний контроль за користувачами Всесвітньої мережі.

Про це повідомляє мелітопольське видання "РІА-Південь", передає RegioNews.

За інформацією видання, Держдума РФ планує ухвалити закон, який дозволить Роскомнагляду отримувати інформацію про користувачів, що відвідують заборонені сайти та соцмережі через мережу VPN (virtual private network). VPN – це віртуальна комп'ютерна мережа, яка створює приватне підключення між пристроями та допомогає користувачам відвідувати заблоковані сайти.

"Роскомнагляд буде знати всіх користувачів, які намагаються обходити блокування. Операторів зв'язку зобов'яжуть збирати і передавати цю інформацію протягом 15 днів. Згідно з новим наказом, Роскомнагляд отримає можливість ідентифікувати обладнання та засоби зв'язку в інтернеті. Це фактично означає, що відомство буде знати всіх користувачів, які відвідують заблоковані в РФ сайти", – повідомляється на одному з російських пропагандистських Telegram-каналів.

Появу цієї "ініціативи" росіяни та жителі тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України сприйняли негативно. Наприклад, один з користувачів взагалі запропонував після такого "ноу-хау" відключити в Росії інтернет.

"Тоді взагалі відключіть інтернет у Росії чи створіть ізольований рунет", – написав обурений росіянин.

Новий закон унеможливлює спілкування українців, які живуть на ТОТ, із близькими, що перебувають у Європі чи на підконтрольних Україні територіях.

Варто зазначити, що власті РФ вже давно намагаються заблокувати усі інтернет-комунікації росіян та жителів окупованих Росією територій з зовнішнім світом. Так, в Росії та на окупованих територіях України заблоковані такі соцмережі як Facebook, Instagram, X (колишній Twitter) та ціла низка українських, європейських та американських сайтів.

Нагадаємо, взимку 2023 року на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни заборонили мобільний інтернет.

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