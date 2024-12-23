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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует установить в РФ и на временно оккупированных территориях Украины (ТОТ) тотальный контроль пользователей Всемирной сети.

Об этом сообщает мелитопольское издание "РІА-Південь", передает RegioNews.

По информации издания, Госдума РФ планирует принять закон, позволяющий Роскомнадзору получать информацию о пользователях, посещающих запрещенные сайты и соцсети через сеть VPN (virtual private network). VPN – это виртуальная компьютерная сеть, которая создает приватное подключение между устройствами и помогает пользователям посещать заблокированные сайты.

"Роскомнадзор будет знать всех пользователей, пытающихся обходить блокировку. Операторов связи обяжут собирать и передавать эту информацию в течение 15 дней. Согласно новому приказу, Роскомнадзор получит возможность идентифицировать оборудование и средства связи в интернете. Это фактически означает, что ведомство будет знать всех пользователей, посещающих заблокированные в РФ сайты", – сообщается на одном из российских пропагандистских Telegram-каналов.

Появление этой инициативы россияне и жители временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины восприняли негативно. К примеру, один из пользователей вообще предложил после такого "ноу-хау" отключить в России интернет.

"Тогда вообще отключите интернет в России или создайте изолированный рунет", – написал возмущенный россиянин.

Новый закон делает невозможным общение украинцев, живущих на ТОТ, с близкими, находящимися в Европе или на подконтрольных Украине территориях.

Следует отметить, что власти РФ уже давно пытаются заблокировать все интернет-коммуникации россиян и жителей оккупированных Россией территорий с внешним миром. Так, в РФ и на оккупированных территориях Украины заблокированы такие соцсети как Facebook, Instagram, X (бывший Twitter) и целый ряд украинских, европейских и американских сайтов.

Напомним, зимой 2023 на временно оккупированной территории Луганской области россияне запретили мобильный интернет.