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25 вересня 2020, 17:27 10

У Кропивницькому викрили студію, яка знімала пропагандистські комуністичні ролики

25 вересня 2020, 17:27 10
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Відзняті матеріали транслювали на телеканалах, які підтримують "ЛДНР"
Відзняті матеріали транслювали на телеканалах, які підтримують "ЛДНР"
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на русском языке

Спiвробiтники Служби безпеки України викрили у Кропивницькому приватну вiдеостудiю iз виготовлення сюжетiв для пропаганди комунiстичного тоталiтарного режиму.

Про це поінформували у пресслужбі СБУ Кіровоградської області, пише RegioNews.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканцiв обласного центру знiмали вiдеосюжети для росiйського медiйного iнтернет-проєкту "Красная школа". Цикл так званих "пiзнавальних вiдео" про створення i розвиток СРСР та iсторiю РФ автори монтували на власному обладнаннi. Сiмейна пара також виступала як автори та ведучi роликiв про соцiально-полiтичне життя Кiровоградщини i дiяльнiсть прихильникiв комунiзму в регiонi.

Вiдзнятi матерiали транслювали на сторiнках заборонених соцмереж та росiйському iнтернет-сайтi "Красное ТВ", який пiдтримує дiяльнiсть керiвництва так званих "Л/ДНР".

Пiд час обшукiв за мiсцем проживання фiгурантiв справи правоохоронцi вилучили комп’ютер, який використовувався як сервер. Вiддалений доступ до нього мали спiвавтори з Росiї. Також вилучено технiку, за допомогою якої виготовляли сюжети, жорсткi диски, карти пам’ятi, USB-накопичувачi з чорновими матерiалами комунiстичного проекту.

У ходi досудового слiдства чоловiк та жiнка повнiстю визнали свою вину.

Рiшенням райсуду особи визнанi винними у вчиненнi кримiнального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комунiстичної, нацистської символiки та пропаганда комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв) Кримiнального кодексу України, та призначено покарання у виглядi позбавлення волi на 2 роки iз iспитовим термiном 1 рiк.

Нагадаємо, на Київщині викрили міжрегіональну групу, яка виготовляла фальшиві документи .

суд Росія СБУ Кропивницький ЛДНР Кіровоградська область комунізм пропаганда
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