Азербайджан и Армения опять развязали войну

Ожесточенные бои ведутся в районе Нагорного Карабаха, в зоне особого внимания - Степанакерт

Ожесточенные бои ведутся в районе Нагорного Карабаха, в зоне особого внимания - Степанакерт

Фото: Reuters

Сегодня утром столицу Нагорного Карабаха обстреляли из систем «Град». Армения сбила два азербайджанских вертолета. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе — Армения и Азербайджан — обвинили друг друга в очередной эскалации насилия в регионе.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайты оборонных ведомств Армении и Азербайджана, а также на сообщения в соцсетях.

В Карабахе уже есть существенные повреждения инфраструктуры, а также первые жертвы среди мирных жителей – женщина и ребенок.

Это война за жизнь или смерть, и мы все будем бороться. Мы будем воевать всей нацией и все вместе победим", - заявил .глава нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

Из-за сложившейся ситуации я созвал внеочередное заседание Национального собрания и объявил военное положение и всеобщую мобилизация лиц старше 18 лет", — сказал Арутюнян.

Հաղթանակը մերն է Նախագահ Հարությունյանն առավոտյան հանդիպել է առաջին կամավորականների հետ Опубліковано Poghosyan Vahram Субота, 26 вересня 2020 р.





В свою очередь Минобороны Армении опубликовало видео уничтожения азербайджанских вертолетов и танков. По сообщениям СМИ подбиты два азербайджанских вертолета и три танка, сообщают, что есть жертвы среди гражданских.

Подразделения вооруженных сил Армении движутся на границу с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщает о 10 тысячах обращений граждан с просьбой вступить в армию и выехать на линию военных действий с Азербайджаном.

На новый виток войны уже отреагировали Турция и Россия. Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Россия призвала немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.

Напомним, Донбасс будут реинтегрировать как минимум 25 лет - Резников.