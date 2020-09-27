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27 сентября 2020, 11:27 15

Азербайджан и Армения опять развязали войну

27 сентября 2020, 11:27 15
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Ожесточенные бои ведутся в районе Нагорного Карабаха, в зоне особого внимания - Степанакерт
Ожесточенные бои ведутся в районе Нагорного Карабаха, в зоне особого внимания - Степанакерт
Фото: Reuters
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Сегодня утром столицу Нагорного Карабаха обстреляли из систем «Град». Армения сбила два азербайджанских вертолета. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе — Армения и Азербайджан — обвинили друг друга в очередной эскалации насилия в регионе.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайты оборонных ведомств Армении и Азербайджана, а также на сообщения в соцсетях.

В Карабахе уже есть существенные повреждения инфраструктуры, а также первые жертвы среди мирных жителей – женщина и ребенок.

Это война за жизнь или смерть, и мы все будем бороться. Мы будем воевать всей нацией и все вместе победим", - заявил .глава нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

Из-за сложившейся ситуации я созвал внеочередное заседание Национального собрания и объявил военное положение и всеобщую мобилизация лиц старше 18 лет", — сказал Арутюнян.

Հաղթանակը մերն է Նախագահ Հարությունյանն առավոտյան հանդիպել է առաջին կամավորականների հետ

Опубліковано Poghosyan Vahram Субота, 26 вересня 2020 р.



В свою очередь Минобороны Армении опубликовало видео уничтожения азербайджанских вертолетов и танков. По сообщениям СМИ подбиты два азербайджанских вертолета и три танка, сообщают, что есть жертвы среди гражданских.

Подразделения вооруженных сил Армении движутся на границу с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщает о 10 тысячах обращений граждан с просьбой вступить в армию и выехать на линию военных действий с Азербайджаном.

На новый виток войны уже отреагировали Турция и Россия. Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Россия призвала немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.

Напомним, Донбасс будут реинтегрировать как минимум 25 лет - Резников.

Азербайджан Россия война Турция армия Армения жертва Нагорный Карабах
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