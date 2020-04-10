Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого діагностували COVID-19, перевели з реанімації у звичайну палату

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Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого діагностували COVID-19, перевели з реанімації у звичайну палату

Про це йдеться в офіційній заяві британського уряду, яку оприлюднило BBC, пише RegioNews.

"Прем'єр-міністра вчора ввечері перевели з реанімації назад у звичайну палату, де він проходимите ретельний моніторинг під час початкової стадії його одужання", - йдеться у заяві.

Президент США Дональд Трамп вже відреагував на цю звістку.

"Хороші новини: прем'єр-міністра Бориса Джонсона щойно виписали з реанімації. Одужуй, Борисе", - прокоментував Дональд Трамп.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон занедужав на COVID-19 два тижні тому і спочатку перебував на самоізоляції. Однак згодом його стан погіршився і Джонсона госпіталізували до реанімації.