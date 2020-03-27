Прем'єр Британії і лідер групи Rammstein підчепили коронавірус
Як передає RegioNews, про британського прем'єра повідомляє ВВС з посиланням на його резиденцію.
"Тест прем'єр-міністра Бориса Джонсона дав позитивний результат на коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, пройти тест на коронавірус прем'єру Великобританії порадив головний лікарь Англії, професор Кріс Уітті. У Джонсона легкі симптоми, і він буде самоізольований на Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем'єр-міністра.
Також Джонсон, як і раніше, буде відповідати за врегулювання кризи, пов'язаної з коронавірусом.
У свою чергу видання Bild пише, що коронавірус COVID-19 виявили у німецького рок-музиканта, лідера групи Rammstein Тілля Ліндеманна.
За даними видання, він госпіталізований у відділення інтенсивної терапії і реанімації берлінської лікарні.
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Нагадаємо, 25 березня у Великобританії у принца Уельського Чарльза виявили коронавирусну хворобу COVID 19.
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