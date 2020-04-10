Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностировали COVID-19, перевели из реанимации в обычную палату

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностировали COVID-19, перевели из реанимации в обычную палату

Об этом говорится в официальном заявлении британского правительства, которое обнародовало BBC, пишет RegioNews.

"Премьер-министра вчера вечером перевели из реанимации обратно в обычную палату, где он проходимите тщательный мониторинг во время начальной стадии его выздоровления", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на это известие.

"Хорошие новости: премьер-министра Бориса Джонсона только что выписали из реанимации. Выздоравливай, Борис", - прокомментировал Дональд Трамп.

Нагадаємо, британский премьер Борис Джонсон заболел COVID-19 две недели назад и сначала находился в самоизоляции. Однако впоследствии его состояние ухудшилось и Джонсона госпитализировали в реанимацию.