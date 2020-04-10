Бориса Джонсона выписали из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностировали COVID-19, перевели из реанимации в обычную палату
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностировали COVID-19, перевели из реанимации в обычную палату
Об этом говорится в официальном заявлении британского правительства, которое обнародовало BBC, пишет RegioNews.
"Премьер-министра вчера вечером перевели из реанимации обратно в обычную палату, где он проходимите тщательный мониторинг во время начальной стадии его выздоровления", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на это известие.
"Хорошие новости: премьер-министра Бориса Джонсона только что выписали из реанимации. Выздоравливай, Борис", - прокомментировал Дональд Трамп.
Нагадаємо, британский премьер Борис Джонсон заболел COVID-19 две недели назад и сначала находился в самоизоляции. Однако впоследствии его состояние ухудшилось и Джонсона госпитализировали в реанимацию.
Сводка ООС: на передовой – 21 обстрел, коронавируса нет
10 апреля 2020, 08:35Печальный антирекорд: на Буковине за сутки подтвердили 76 случаев коронавируса
10 апреля 2020, 08:19В Житомирской области за день резко возросло количество больных COVID-19
09 апреля 2020, 21:35
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 18:59Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00Все "слуги народа" вступились за Лероса
03 апреля 2020, 09:39Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка
03 апреля 2020, 10:22
- 12:09 10 апреля Комиссия минздрава проверяет летальные случаи от коронавируса в Ивано-Франковской области
- 11:41 10 апреля Пожар в Чернобыле: горят три лесничества, радиационный фон в норме
- 11:37 10 апреля Больных COVID-19 не лечили: в Харьковской области коронавирус подозревают у девятерых медиков
- 11:32 10 апреля В Верховном совете рассмотрят изменения в госбюджете-2020
- 10:48 10 апреля В Запорожской области растет количество больных коронавирусом: зафиксирована первая смерть
- 10:24 10 апреля Офис президента предупредил глав ОГА, которые не справляются с коронавирусом
- 18:59 09 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса
- 10:22 03 апреля Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19