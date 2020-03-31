Померло двоє лікарів Волинської обласної лікарні
Про це сьогодні повідомили на брифінгу у Волинській ОДА, пише Regionews.
У померлого від серцевого нападу в інфекційному відділенні лікаря гінеколога посмертно діагностували коронавірус. Хворий лікувався від пневмонії, його стан був задовільним, однак не витримало серце.
Відомо що в лікаря виявили пневмонію, експрестест на коронавірус був негативний, але його помістили в інфекційну лікарню. Про те, що у 66-річного чоловіка підтвердився коронавірус, родичі дізналися уже після того, як тіло забрали на поховання, повідомляє ТСН. Труну навіть встигли занести до собору на відспівування. І вже там їм передзвонили і повідомили: у чоловіка коронавірус.
За офіційними звітами, тіло померлого родичам, ще до остаточних результатів аналізів, віддали герметично запакованим - так роблять, коли у померлого діагностують коронавірус. Як запевняють в ОДА, медики вирішили перестрахуватися. "Розтин проводили згідно протоколу. Тіло обробили хлоровмісним антисептиком. Видали в герметичному пакеті", - каже начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.
Після того, як тіло забрали з собору на поховання, рятувальники проводили там дезінфекцію. Поліція кілька разів перевіряла у соборі, чи не підходять рідні померлого близько до труни. Втім, усіх, хто був на похованні, все ж таки відправили на самоізоляцію.
На карантині перебувають також восьмеро лікарів, які контактували з покійним:
"Лікар з 20 березня знаходився у відпустці, не працював і не мав великої кількості контактів. Станом на сьогодні з його кола обстежується вісім чоловік, які знаходяться на самоізоляції. Це люди з Волинської обласної поліклініки", – зазначив Ігор Ващенюк.
41-річний лікар-анестезіолог Волинської обласної клінічної лікарні, який помер вчора, мав важке системне захворювання, яке з коронавірусом не пов’язане.
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