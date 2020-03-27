Китай закриває кордони для іноземців

Китай оголосив про закриття своїх кордонів через те, що інфікованими коронавірусом в країні частіше стають іноземці

Фото: twitter/XHNews

Китай оголосив про закриття своїх кордонів через те, що інфікованими коронавірусом в країні частіше стають іноземці

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