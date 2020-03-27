Китай закриває кордони для іноземців
Як передає RegioNews із посиланням на АР, про це заявили у китайському МЗС.
"Всім іноземним громадянам, в тому числі особам, які мають посвідку на проживання, буде заборонений в'їзд у Китай, починаючи з цієї суботи (28 березня - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Також будуть тимчасово припинені всі правила безвізового транзиту.
Як зазначається, заборона не торкнеться дипломатів та іноземців, які прибувають у Китай для "необхідних економічних, торговельних, наукових або технологічних заходів або за надзвичайних гуманітарних потреб", вони зможуть подавати заяви на отримання віз.
Як зазначили в МЗС, дані заходи є тимчасовими, які Китай змушений приймати "в світлі ситуації спалаху і практики інших країн".
Як повідомляється, кількість випадків захворювання коронавірусів всередині стани скоротилося, проте країні довелося боротися з інфекціями, які люди привезли з-за кордону. Це і є причиною більшості нових випадків захворювання в Китаї протягом тижня, підкреслили в МЗС.
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Нагадаємо, станом на ранок 27 березня усього в світі зареєстровано 532 тисячі 788 випадки зараження COVID-19, померли 24 тис. 77 особи, одужали – 122 тис. 672.
За даними ВООЗ, пандемія коронавірусу прискорюється з експоненціальною швидкістю.
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