Китай закрывает границы для иностранцев
Как передает RegioNews со ссылкой на АР, об этом заявили в китайском МИД.
"Всем иностранным гражданам, в том числе лицам, имеющим вид на жительство, будет запрещен въезд в Китай, начиная с этой субботы (28 марта - ред.)", - говорится в сообщении.
Также будут временно приостановлены все правила безвизового транзита.
Как отмечается, запрет не коснется дипломатов и иностранцев, которые прибывают в Китай для "необходимых экономических, торговых, научных или технологических мероприятий или при чрезвычайных гуманитарных потребностей", они смогут подавать заявления на получение виз.
Как отметили в МИД, данные меры являются временными, которые Китай вынужден принимать "в свете ситуации вспышки и практики других стран".
Как сообщается, количество случаев заболевания коронавирусом внутри станы сократилось, однако стране пришлось бороться с инфекциями, которые люди привезли из-за рубежа. Это и является причиной большинства новых случаев заболевания в Китае в течение недели, подчеркнули в МИД.
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Напомним, по состоянию на утро 27 марта всего в мире зарегистрировано 532 тысячи 788 случая заражения COVID-19, умерли 24 тыс. 77 человека, выздоровели – 122 тыс. 672.
По данным ВОЗ, пандемия коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
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