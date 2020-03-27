Китай закрывает границы для иностранцев

Китай объявил о закрытии своих границ за то, что инфицированными коронавирусом в стране чаще становятся иностранцы

Фото: twitter/XHNews

Китай объявил о закрытии своих границ за то, что инфицированными коронавирусом в стране чаще становятся иностранцы

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