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23 березня 2020, 09:09 15

Коронавірус в світі: померло вже майже 15 тисяч осіб

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23 березня 2020, 09:09 15
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У світі за станом на ранок понеділка, 23 березня, кількість інфікованих новим коронавірусом досягла 339 тисяч 259 осіб, 14 тис. 706 осіб померли від ускладнень, ще 98 тис. 834 осіб одужали
Фото: twitter/XHNews
У світі за станом на ранок понеділка, 23 березня, кількість інфікованих новим коронавірусом досягла 339 тисяч 259 осіб, 14 тис. 706 осіб померли від ускладнень, ще 98 тис. 834 осіб одужали

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на карту Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Так, лідером за кількістю смертей з початку епідемії є Італія - 5 тис. 476 чоловік. У Китаї померли 3 тис. 153 людини.

Третя за чисельністю країна за кількістю хворих - США (35 тис. 206 осіб). Далі - Іспанія (28768), Німеччина (24873) та Іран (21638).

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Нагадаємо, станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.


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