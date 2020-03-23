Коронавирус в мире: умерло уже почти 15 тысяч человек

В мире по состоянию на утро понедельника, 23 марта, количество инфицированных новым коронавирусом достигло 339 тысяч 259 человек, 14 тыс. 706 человек умерли от осложнений, еще 98 тыс. 834 человек выздоровели

Фото: twitter/XHNews

В мире по состоянию на утро понедельника, 23 марта, количество инфицированных новым коронавирусом достигло 339 тысяч 259 человек, 14 тыс. 706 человек умерли от осложнений, еще 98 тыс. 834 человек выздоровели

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на карту Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США). Так, лидером по количеству смертей с начала эпидемии является Италия - 5 тыс. 476 человек. В Китае умерли 3 тыс. 153 человека. Третья по численности страна по количеству больных - США, здесь заразились уже 35 тыс. 209 человек. Дальше - Испания (28768), Германия (24873) и Иран (21638). Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Напомним, по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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