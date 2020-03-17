Не більше 10 парафіян: ПЦУ схвалила обмеження на богослужіння під час карантину
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ, пише RegioNews.
Приписану самоізоляцію ПЦУ просить сприймати як "аскетичний подвиг" або як піст.
В цілому вірян просять залишатися вдома.
Священикам рекомендують припинити богослужіння в храмах або ж приймати парафіян групами не більше 10 осіб. Вірян просять долучатися до богослужінь і молитов через відеотрансляції.
Дозволяються богослужіння на вулиці біля храмів при дотриманні "соціальної дистанції" та правила "10 осіб".
ПЦУ змінила спосіб подачі причастя — його можна давати в руки, для обтирання губ використовувати одноразові серветки (які потім треба спалити на чистому місці), а також використовувати одноразовий посуд. Причастя дозволено подавати в будь-який час.
На час пандемії достатнім виявом шанування святинь (Хреста, ікон, святих мощей) є поклоніння/поклон перед ними, без цілування; зазначене також застосовується до особистих вітань та вияву пошани між членами Церкви, зокрема між священнослужителями і мирянами під час подання благословення.
При поданні благословення Хрестом – достатньо здійснити осінення ним, без цілування.
Тимчасово не переносити святині (святі мощі, шановані ікони) з місць їхнього постійного збереження, не організовувати паломництва.
При здійсненні Таїнства Сповіді, турбуючись про ближніх та щоби не давати приводу для спокуси, максимально дотримуватися загальних правил щодо "соціальної дистанції" та вищевикладених настанов та допускати практику загальної сповіді.
Враховуючи введені обмеження на можливість одночасних зібрань, не проводити загальних Соборувань, але подавати це Таїнство індивідуально особливо потребуючим у відповідності з його сенсом та традицією.
Таїнство Хрещення і чин похорону здійснювати з дотриманням загальних обмежень щодо числа присутніх.
При наявності можливості та погодних умов дозволяється звершення богослужінь під відкритим небом, біля храмів, при дотриманні правил щодо числа одночасно присутніх та "соціальної дистанції".
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