Коронавірус дістався до співробітників ВООЗ

У двох співробітників Всесвітньої організації охорони здоров’я виявили інфікування коронавірусом

Фото: flickr

У двох співробітників Всесвітньої організації охорони здоров’я виявили інфікування коронавірусом

Як передає RegioNews із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив офіційний представник організації Крістіан Ліндмаєр.

За даними Reuters, це перші випадки захворювання у ВООЗ.

Як зазначається, симптоми захворювання на COVID-10 у них проявилися вдома, після тесту хворобу підтвердили. Чи були задіяні ці співробітники у боротьбі з коронавірусом, не уточнюється.

За словами Ліндмаєра, у женевській штаб-квартирі ВООЗ працює близько 2400 співробітників і консультантів, і більшість з них наразі працюють з дому, щоб зменшити можливість поширення вірусу.

Швейцарія наразі повідомила про понад 2200 випадків інфікування, 21 людина померла.

Станом на 17 березня зареєстровано понад 183 тисячі випадків зараження, 7168 людей померли, майже 80 тис. одужали.

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Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус, а Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус.

12 березня США припинила на 30 днів будь-яке сполучення з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, щоб стримати поширення коронавірусу.