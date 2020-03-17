14:44  17 березня
В Україні закривають вокзали
10:44  17 березня
Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
13:26  17 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
UA | RU
UA | RU
17 березня 2020, 15:35 9

Коронавірус дістався до співробітників ВООЗ

Читайте также
на русском языке
17 березня 2020, 15:35 9
Читайте также на русском языке
У двох співробітників Всесвітньої організації охорони здоров’я виявили інфікування коронавірусом
Фото: flickr
У двох співробітників Всесвітньої організації охорони здоров’я виявили інфікування коронавірусом

Як передає RegioNews із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив офіційний представник організації Крістіан Ліндмаєр.

За даними Reuters, це перші випадки захворювання у ВООЗ.

Як зазначається, симптоми захворювання на COVID-10 у них проявилися вдома, після тесту хворобу підтвердили. Чи були задіяні ці співробітники у боротьбі з коронавірусом, не уточнюється.

За словами Ліндмаєра, у женевській штаб-квартирі ВООЗ працює близько 2400 співробітників і консультантів, і більшість з них наразі працюють з дому, щоб зменшити можливість поширення вірусу.

Швейцарія наразі повідомила про понад 2200 випадків інфікування, 21 людина померла.

Станом на 17 березня зареєстровано понад 183 тисячі випадків зараження, 7168 людей померли, майже 80 тис. одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус, а Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус.

12 березня США припинила на 30 днів будь-яке сполучення з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, щоб стримати поширення коронавірусу.


Коронавирус ВОЗ
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 15:47
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Ігор Соловій
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: що відбувається на вулицях Києва
17 березня 2020, 15:40
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »