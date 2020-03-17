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17 марта 2020, 15:35 5

Коронавирус добрался до сотрудников ВОЗ

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17 марта 2020, 15:35 5
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У двух сотрудников Всемирной организации здравоохранения обнаружили инфицирования коронавирусом
Фото: flickr
У двух сотрудников Всемирной организации здравоохранения обнаружили инфицирования коронавирусом

Как передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщил официальный представитель организации Кристиан Ліндмаєр.

По данным Reuters, это первые случаи заболевания в ВОЗ.

Как отмечается, симптомы заболевания COVID-10 в них проявились дома, после теста болезнь подтвердили. Были ли задействованы эти сотрудники по борьбе с коронавирусом, не уточняется.

По словам Линдмаера, в женевской штаб-квартире ВОЗ работает около 2400 сотрудников и консультантов, и большинство из них сейчас работают из дома, чтобы уменьшить возможность распространения вируса.

Швейцария пока сообщила о более 2200 случаев инфицирования, 21 человек умер.

По состоянию на 17 марта зарегистрировано более 183 тысяч случаев заражения, 7168 человек умерли, почти 80 тыс. выздоровели.

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Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса, а Украина в прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса.

12 марта США прекратила на 30 дней любое сообщение с Европой, включая морские и авиаперевозки, чтобы сдержать распространение коронавируса.


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