Коронавирус добрался до сотрудников ВОЗ
Как передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщил официальный представитель организации Кристиан Ліндмаєр.
По данным Reuters, это первые случаи заболевания в ВОЗ.
Как отмечается, симптомы заболевания COVID-10 в них проявились дома, после теста болезнь подтвердили. Были ли задействованы эти сотрудники по борьбе с коронавирусом, не уточняется.
По словам Линдмаера, в женевской штаб-квартире ВОЗ работает около 2400 сотрудников и консультантов, и большинство из них сейчас работают из дома, чтобы уменьшить возможность распространения вируса.
Швейцария пока сообщила о более 2200 случаев инфицирования, 21 человек умер.
По состоянию на 17 марта зарегистрировано более 183 тысяч случаев заражения, 7168 человек умерли, почти 80 тыс. выздоровели.
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Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса, а Украина в прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса.
12 марта США прекратила на 30 дней любое сообщение с Европой, включая морские и авиаперевозки, чтобы сдержать распространение коронавируса.
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