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10 березня 2020, 15:17 12

Справа Зеленського: суд обрав Федині запобіжний захід

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10 березня 2020, 15:17 12
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Печерський райсуд Києва обрав народному депутату від "Європейської солідарності" Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням певних обов'язків
Фото: скрін з відео
Печерський райсуд Києва обрав народному депутату від "Європейської солідарності" Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням певних обов'язків

Як повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду", сторона обвинувачення просила для Федини запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, але суддя Крістіна Константінова задовольнила клопотання прокуратури частково та застосувала до Федини даний запобіжний захід.

Згідно рішенню суду, Федина має прибувати у визначений час до слідчого, прокурора, не відлучатися за межі Києва і області без дозволу слідчого, прокурара або суду, повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання та роботи.

У задоволенні інших клопотань (здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та носити електронний засіб контролю) суд відмовив.

Адвокат Федини заявив, що вона є нардепом, тож здавати паспорти їй не можна, бо вона не зможе представляти Україну на міжнародній арені.

У свою чергу, нардеп сказала, що у разі запобіжного заходу не зможе їздити до хворого батька і доглядати за ним. А також сказала, що багато подорожує за кордон як нардеп, і вилучення закордонного паспорту обмежить її депутатські повноваження.

Також Федина під час своєї промови на суді ледь не розплакалась. За її словами, перш за все, вона залишається волонтером, а вже потім нардепом.

"Я волонтер. Мені неодноразово мої колеги депутати казали, що я тепер політик і мушу говорити не як волонтер, а як політик. Допоки йде війна в моїй державі, допоки моїх захисників вбивають я залишаюся передусім волонтером. І так, я буду говорити все, що на мою думку, зможе допомогти захистити військовослужбовців. Я вважаю, що кожен із нас завинив перед кожним із військовослужбовців. Президент, головнокомандуючий, проста людина, журналіст, будь-хто не має права некоректно говорити з тими, хто пішов добровільно у найважчі часи, не маючи зброї, боронити Україну, а тим паче некоректно з нашими захисниками не має права говорити людина, яка 4 рази ухилялася від повістки і не пішла служити в армію", - сказала нардеп.

Після її слів у залі засідання прихильники Федини скандували: "Софія".

ДОВІДКА: народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала в Державному бюро розслідувань повідомлення про подозру у погрозах президенту Володимиру Зеленському.

Слідство вважає, що Федина була в змові і 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції з львівської кав'ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського.

У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.


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