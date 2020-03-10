В Луганській області організатор сепаратистського "референдума" отримав 7 років тюрми
Новоайдарський районний суд визнав мешканця міста Попасна винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та засудив до 7 років позбавлення волі
Новоайдарський районний суд визнав мешканця міста Попасна винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та засудив до 7 років позбавлення волі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
За даними слідства, у травні 2014 року чоловік забезпечив проведення так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність Луганської народної республіки" на 11 "виборчих дільницях" Попасної та Попаснянського району.
Сторона захисту не погодилася з вироком суду та подала апеляційну скаргу.
10 березня 2020 року Луганський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив вирок суду першої інстанції без змін.
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- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
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