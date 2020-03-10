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10 березня 2020, 17:29 6

В Луганській області організатор сепаратистського "референдума" отримав 7 років тюрми

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10 березня 2020, 17:29 6
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Новоайдарський районний суд визнав мешканця міста Попасна винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та засудив до 7 років позбавлення волі
Фото: pixabay.com
Новоайдарський районний суд визнав мешканця міста Попасна винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та засудив до 7 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

За даними слідства, у травні 2014 року чоловік забезпечив проведення так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність Луганської народної республіки" на 11 "виборчих дільницях" Попасної та Попаснянського району.

Сторона захисту не погодилася з вироком суду та подала апеляційну скаргу.

10 березня 2020 року Луганський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив вирок суду першої інстанції без змін.


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