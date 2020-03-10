В Луганській області організатор сепаратистського "референдума" отримав 7 років тюрми

Новоайдарський районний суд визнав мешканця міста Попасна винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та засудив до 7 років позбавлення волі

Фото: pixabay.com

Новоайдарський районний суд визнав мешканця міста Попасна винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та засудив до 7 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області. За даними слідства, у травні 2014 року чоловік забезпечив проведення так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність Луганської народної республіки" на 11 "виборчих дільницях" Попасної та Попаснянського району. Сторона захисту не погодилася з вироком суду та подала апеляційну скаргу. 10 березня 2020 року Луганський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив вирок суду першої інстанції без змін.

.