В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса

Для полного выздоровления от болезни, вызванной новым коронавирусом, может потребоваться несколько недель

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Для полного выздоровления от болезни, вызванной новым коронавирусом, может потребоваться несколько недель

Как передает RegioNews со ссылкой на CNN, об этом заявил исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям со здоровьем при Всемирной организации здравоохранения доктор Майк Райан.

"Для выздоровления от этого заболевания нужно где-то до шести недель. Людям, которые страдают очень тяжелой болезнью, могут потребоваться месяцы, чтобы восстановиться после болезни", - сказал он.

По словам Райана, выздоровлением часто считают случай, когда пациент больше не проявляет симптомов и имеет два последовательных отрицательных теста на вирус с разницей минимум в день, но некоторые страны могут определять "выздоровления" по-разному.

Отметим, на сегодняшний день не существует конкретных лекарства от коронавируса, но инфицированные могут выздороветь при должной заботе для облегчения и лечения симптомов. Те, кто имеет тяжелые заболевания, должны получать оптимизированную поддерживающую опеку, в соответствии с подходами ВОЗ.

В свою чоередь, сингапурские медики выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом - повышенную температуру и зудящую сыпь, из-за чего у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге, говорится в материале исследователей в журнале Lancet.

Как отмечается, при этом у них не было привычных для коронавируса симптомов — насморка, мокрого кашля и боли в горле. "Когда лечение от лихорадки денге им не помогло, заболевшие начали жаловаться на затрудненное дыхание. Тогда их дополнительно проверили на коронавирус — анализы были положительными", - пишет издание.

Напомним, по состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад.