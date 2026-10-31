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У Києві судитимуть 50-річного іноземця, якого обвинувачують у нападі з ножем на чоловіка поблизу ринку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався в липні поблизу ринку на вулиці Героїв Енергетиків у Деснянському районі столиці.

За даними слідства, 50-річний іноземець зустрів на вулиці чоловіка, який повертався з ринку, де працював вантажником. Обвинувачений спровокував конфлікт і вдарив 30-річного киянина ножем у спину. Потерпілого госпіталізували.

Поліцейські розшукали та затримали нападника. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передали до суду.

Зловмисника обвинувачують в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці судитимуть трьох іноземців, яких обвинувачують у розбійному нападі на киянина. Чоловіки познайомилися з потерпілим у закладі, запропонували підвезти його додому, але натомість відвезли до Гідропарку, побили та пограбували.