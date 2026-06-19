220 гектарів державного лісу за 2,5 млрд: на Закарпатті викрили схему "дачі Медведчука"

Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику обласного та трьом керівникам районних лісомисливських господарств, колишньому голові Воловецької РДА, а також директору приватної компанії у справі щодо незаконного використання понад 220 гектарів державного лісу

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Йдеться про лісовий масив площею 226 гектарів, де незаконно збудовано резиденцію "Ведмежа Діброва", яку пов’язують із родиною підсанкційного та засудженого за державну зраду Віктора Медведчука. За оцінками ДП "Ліси України", вартість цих земель становить 2,5 млрд грн.

Слідством встановлено, що у 2013 році частину земель передали приватній компанії у довгострокове тимчасове користування нібито для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Насправді ж територія опинилася під контролем родини олігарха та використовувалася як закрита приватна рекреаційна зона.

Встановилено, що понад 220 гектарів державного лісу було самовільно зайнято та огороджено парканом завдовжки близько 8 км. На території звели маєтки загальною площею майже 2800 кв. м, вертолітний майданчик, сироварню, конюшню, ресторан, гараж та інші об’єкти, не пов’язані з веденням лісового господарства.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 КК України. Перевіряється роль інших посадовців, які в різні роки відповідали за охорону та використання лісових ресурсів на цій території.

Прокуратура вживає заходів для повернення земель державі та оскаржує в судовому порядку незаконні договори користування лісовим фондом.

Нагадаємо, що раніше за позовом Київської обласної прокуратури у власність держави повернуто 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київщини, які понад 20 років перебували у незаконному користуванні юридичних осіб, пов’язаних з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.