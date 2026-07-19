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19 липня 2026, 10:10

Спорт, підтримка та єдність: у Ковелі завершився Фестиваль бочі

19 липня 2026, 10:10
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Фото: ГО "Захист держави"
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У Ковелі Волинської області завершився Фестиваль бочі, який об'єднав ветеранів війни, учасників бойових дій та спортсменів з інвалідністю з різних регіонів України

Про це інформує громадська органіцзація "Захист Держави", передає RegioNews.

Перший день фестивалю був присвячений турніру серед ветеранів війни та учасників бойових дій. До змагань долучилися понад 30 захисників із Волинської, Рівненської та Львівської областей.

Упродовж трьох днів за нагороди боролися понад 60 спортсменів, які змагалися як в індивідуальних, так і в командних дисциплінах.

Боча – це адаптивний вид спорту для людей з інвалідністю, зокрема з важкими порушеннями опорно-рухового апарату. Такі змагання сприяють соціальній інтеграції, реабілітації та підтримці активного способу життя.

За підсумками фестивалю в загальнокомандному заліку перемогу здобула команда Ковеля. Друге місце посіли спортсмени з Києва, а третє – команда з Рівного.

Нагороди переможцям вручив керівник Ковельського районного осередку ГО "Захист Держави", заступник голови районної ради Андрій Броїло. За його словами, фестиваль став не лише спортивною подією, а й важливим майданчиком для спілкування, підтримки та інтеграції ветеранів і людей з інвалідністю.

"Цей фестиваль – значно більше, ніж спортивні змагання. Це соціально важливий захід, який об’єднує людей, дає можливість спілкуватися, підтримувати одне одного й залишатися активними. Особливо важливо, що такі події створюють можливості для людей з інвалідністю та ветеранів бути частиною спільноти, розвиватися і досягати нових результатів", – зазначив пан Андрій.

Ініціатором проведення фестивалю став багаторічний тренер із бочі Володимир Кравчук.

Захід відбувся за підтримки Ковельської районної військової адміністрації, Ковельської районної та міської рад, Волинського регіонального центру "Інваспорт" і громадської організації "Асоціація осіб з інвалідністю "Добродія в дії"".

Нагадаємо, у перші дні літа в Межигір’ї, на території Weekend Park, відбувся великий сімейний спортивно-розважальний захід. Співорганізатором події виступив Вишгородський районний осередок ГО "Захист Держави". Програма свята включала дитячі футбольні змагання з розіграшем цінних призів, а також турнір з єдиноборств К1 "Крок до перемоги".

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Волинська область Ковель ГО Захист Держави спорт змагання боча ветерани люди з інвалідністю спортсмени
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