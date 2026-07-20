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20 липня 2026, 15:40

Ветеранський борщ: на Тернопільщині зібрали захисників та захисниць на гастрономічний фестиваль

20 липня 2026, 15:40
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Фото з відкритих джерел
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У Лишні на Кременеччині провели гастрономічний фестиваль. Серед гостей були ветерани та їхні родини, волонтери та всі, хто хотів підтримати захисників та захисниць

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

До події долучилась команда тернопільського обласного осередку ГО "Захист держави". Гостям фестивалю розповідали про організацію та як можна підтримувати ветеранів та їхні родини.

Зокрема, ветерани підписали прапор ГО "Захист держави". Кожен підпис на прапорі - це історія мужності, боротьби й любові до України.

"Фестиваль був наповнений активностями: гості смакували борщ і гречані вареники, знайомилися з роботою громадських організацій, пробували свої сили в армреслінгу, вчилися працювати за гончарним колом та плели маскувальні сітки", - кажуть волонтери.

За словами організаторів, такі фестивалі створюють можливості познайомитись з оранізаціями, які працюють для підтримки ветеранів та військових.

Нагадаємо, раніше у Ковелі Волинської області завершився Фестиваль бочі, який об'єднав ветеранів війни, учасників бойових дій та спортсменів з інвалідністю з різних регіонів України.

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