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13 липня 2026, 15:44

Ветерани із порушеннями зору можуть подати заявки на допомогу до 95 тис. грн

13 липня 2026, 15:44
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Фото: ГО "Захист держави"
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Стартував прийом заяв на отримання одноразової грошової допомоги для ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту України

Про це повідомляє Київський обласний осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Розмір допомоги становить до 95 000 грн. Кошти можна спрямувати на придбання побутової техніки та адаптаційних засобів, які допоможуть зробити повсякденне життя більш самостійним і комфортним.

Право на отримання допомоги мають учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Подати заяву можна у структурних підрозділах з питань ветеранської політики – особисто, поштою або в електронній формі.

До заяви необхідно додати:

  • медичний документ, що підтверджує втрату зору;
  • інформовану згоду;
  • рахунок на придбання обраних товарів.

Після підтвердження права на отримання допомоги кошти буде перераховано на спеціальний рахунок в "Ощадбанку" або "Укргазбанку".

Виплати здійснюватимуться з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.

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