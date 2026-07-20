Атака на Очаків: ворожий БпЛА поранив жінку, спалахнула масштабна пожежа
Російські війська 20 липня атакували Очаків на Миколаївщині ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару постраждала 48-річна жінка, також виникла пожежа
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
У місці влучання пошкоджене нежитлове приміщення. Внаслідок атаки загорілися автомобіль і двоповерхова будівля.
Під час ліквідації наслідків обстрілу рятувальники були змушені тимчасово призупинити роботи через загрозу повторних ударів з боку російських військ.
Попри небезпеку, надзвичайники ліквідували пожежу та завершили аварійно-рятувальні роботи. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 липня, близько 11:30 російські військові завдали удару керованими авіабомбами по обласному центру.
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