У Тернополі через зливу затопило могили військових на Пантеоні Героїв

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У Тернополі сильна злива спричинила підтоплення окремих ділянок Микулинецького кладовища, зокрема Пантеону Героїв, де поховані загиблі українські військовослужбовці

Про це повідомив міський голова Сергій Надал nf місцеве видання "Терміново", передає RegioNews.

За словами Надала, працівники кладовища вже розпочали ліквідацію наслідків негоди.

Після сходження води територію очищають від намулу та сміття, щоб якнайшвидше привести місце поховань до належного стану.

Начальник спеціалізованого комунального підприємства "Ритуальна служба" Сергій Тлумацький зазначив, що таке підтоплення Пантеону Героїв сталося вперше з моменту його заснування.

"Ми вже почали роботи. Наразі на місці працює один працівник, який доглядає за могилами Героїв. Після того як територія трохи підсохне, до ліквідації наслідків долучаться всі працівники", – повідомив він.

Допомогти з відновленням території також готові волонтери ініціативи "Вшануй", які опікуються могилами захисників, котрі не мають рідних.

Як відомо, злива накрила Тернопільську громаду 19 липня. За понад годину випало 17 мм опадів на квадратний метр.Через це в місті були підтоплені окремі вулиці, ускладнився рух транспорту та зафіксували локальні підтоплення будинків.

Нагадаємо, в лютому в Кропивницькому затопило притулок для тварин. Усе Через розлив річки вода почала заповнювати відкриті вольєри, де перебували кілька сотень чотирилапих.