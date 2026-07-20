Співзасновник Fire Point заінтригував відео запуску невідомої ракети

Скриншот із відео

Співзасновник української компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував загадкове відео запуску ракети, не розкривши подробиць про її тип і призначення

Вранці 20 липня він оприлюднив відео у соцмережі Х, передає RegioNews.

Штілерман додав до нього короткий підпис: "Краса".

Водноча він не повідомив, яку саме ракету показано на кадрах і якою була її ціль.

Як відомо, Компанія Fire Point займається розробкою та виробництвом оборонних технологій, зокрема безпілотних систем і ракетних розробок.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США нададуть ліцензії Україні на вироблення ракет Patriot. За словами Володимира Зеленського, українська команда вже працює над отриманням ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot, при цьому політична домовленість вже є.