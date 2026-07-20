Врізався в дерево і загинув: на Хмельниччині сталася смертельна ДТП

Фото: Національна поліція

У Полонному правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 32-річний чоловік

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 19 липня близько 03:00 на вулиці Новополонській.

За попередніми даними, житель селища Понінка, керуючи автомобілем Chery Amulet, виїхав на узбіччя дороги, де зіткнувся з деревом. Після цього автомобіль перекинувся.

Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці події.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до смерті потерпілого.

Нагадаємо, на трасі у Львівській області сталася смертельна ДТП. Зіткнулись легковик "ВАЗ 21112" та мінівен Ford Tourneo Connect. Від отриманих травм водій "ВАЗу", 74-річний житель міста Сколе, помер на місці.