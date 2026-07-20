11:46  20 липня
У Львові в покинутому лімузині знайшли тіло 46-річного чоловіка
10:21  20 липня
Троє підлітків загинули у ДТП на Львівщині: водій був напідпитку і втік
09:43  20 липня
Співзасновник Fire Point заінтригував відео запуску невідомої ракети
UA | RU
UA | RU
20 липня 2026, 14:12

Врізався в дерево і загинув: на Хмельниччині сталася смертельна ДТП

20 липня 2026, 14:12
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Полонному правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 32-річний чоловік

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 19 липня близько 03:00 на вулиці Новополонській.

За попередніми даними, житель селища Понінка, керуючи автомобілем Chery Amulet, виїхав на узбіччя дороги, де зіткнувся з деревом. Після цього автомобіль перекинувся.

Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці події.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до смерті потерпілого.

Нагадаємо, на трасі у Львівській області сталася смертельна ДТП. Зіткнулись легковик "ВАЗ 21112" та мінівен Ford Tourneo Connect. Від отриманих травм водій "ВАЗу", 74-річний житель міста Сколе, помер на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область ДТП ПДР дерево авто
У Києві водій BMW у стані сп'яніння скоїв ДТП: загинув 17-річний хлопець
20 липня 2026, 12:51
Смертельна ДТП у Сумах: легковик перетворився на металобрухт
20 липня 2026, 11:00
Троє підлітків загинули у ДТП на Львівщині: водій був напідпитку і втік
20 липня 2026, 10:21
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Черкащині зіткнулись авто та мотоцикл, є постраждалі
20 липня 2026, 15:56
Атака на Очаків: ворожий БпЛА поранив жінку, спалахнула масштабна пожежа
20 липня 2026, 15:46
Ветеранський борщ: на Тернопільщині зібрали захисників та захисниць на гастрономічний фестиваль
20 липня 2026, 15:40
Військовий помер від інфаркту: ТЦК заблокував виплати родині - що вирішив суд
20 липня 2026, 14:50
Мобілізація сина Шуфрича: він потрапив до ТРО, але після відпустки не повернувся – ЗМІ
20 липня 2026, 14:40
На Донеччині жінка допомагала зливала росіянам адреси українських військових
20 липня 2026, 13:55
У Тернополі через зливу затопило могили військових на Пантеоні Героїв
20 липня 2026, 13:41
На Харківщині 4-річний хлопчик впав у колодязь: дитину госпіталізували
20 липня 2026, 13:19
У Києві водій BMW у стані сп'яніння скоїв ДТП: загинув 17-річний хлопець
20 липня 2026, 12:51
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Павло Казарін
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »