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20 липня 2026, 10:21

Троє підлітків загинули у ДТП на Львівщині: водій був напідпитку і втік

20 липня 2026, 10:21
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Фото: Прокуратура України
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У Бродах на Львівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє неповнолітніх дівчат

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Аварія сталася вночі 20 липня близько 02:00 на вулиці Івана Богуна.

За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля Mercedes не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Машина виїхала на узбіччя, зіткнулася з деревом і бетонною електроопорою, після чого перекинулася.

У салоні автомобіля перебували шестеро людей – водій і п'ятеро неповнолітніх пасажирів. Внаслідок аварії загинули дві 16-річні дівчини та 15-річна дівчина.

Ще одну 16-річну пасажирку у тяжкому стані доправили до реанімації. Також травми отримав 17-річний хлопець, який самостійно звернувся за медичною допомогою.

Попередньо відомо, що компанія поверталася зі святкування днів народження двох пасажирів.

Після ДТП водій залишив місце аварії, однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали. Медичний огляд показав, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння – рівень алкоголю в організмі майже вдвічі перевищував допустиму норму.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, на Рівненщині підлітки на мотоциклах влетіли у вантажівку. Унаслідок ДТП травмувався один із керманичів двоколісного: хлопця із відкритим переломом ноги, гематомами та саднами госпіталізували.

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