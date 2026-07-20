На Харківщині 4-річний хлопчик впав у колодязь: дитину госпіталізували

Фото: Харківська ОВА

У місті Валки Харківської області надзвичайники врятували 4-річного хлопчика, який впав у дворовий колодязь

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Дитину дістали з колодязя та передали медикам. Хлопчика з переохолодженням і забоями госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Також до дитини направили додаткову медичну бригаду для подальшого транспортування до лікарні Харкова.

Рятувальники закликають батьків уважно стежити за дітьми та не залишати їх без нагляду, навіть на короткий час, а також пояснювати правила безпечної поведінки й звертати увагу на небезпечні місця.

Нагадаємо, у Харкові трирічний хлопчик випав із вікна п'ятого поверху та загинув. Трагедія сталася 19 липня близько 16:25 у Салтівському районі. На той момент в помешканні перебували 29-річна мати та її старший 7-річний син.