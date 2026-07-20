11:46  20 липня
У Львові в покинутому лімузині знайшли тіло 46-річного чоловіка
10:21  20 липня
Троє підлітків загинули у ДТП на Львівщині: водій був напідпитку і втік
09:43  20 липня
Співзасновник Fire Point заінтригував відео запуску невідомої ракети
UA | RU
UA | RU
20 липня 2026, 13:19

На Харківщині 4-річний хлопчик впав у колодязь: дитину госпіталізували

20 липня 2026, 13:19
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

У місті Валки Харківської області надзвичайники врятували 4-річного хлопчика, який впав у дворовий колодязь

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Дитину дістали з колодязя та передали медикам. Хлопчика з переохолодженням і забоями госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Також до дитини направили додаткову медичну бригаду для подальшого транспортування до лікарні Харкова.

Рятувальники закликають батьків уважно стежити за дітьми та не залишати їх без нагляду, навіть на короткий час, а також пояснювати правила безпечної поведінки й звертати увагу на небезпечні місця.

Нагадаємо, у Харкові трирічний хлопчик випав із вікна п'ятого поверху та загинув. Трагедія сталася 19 липня близько 16:25 у Салтівському районі. На той момент в помешканні перебували 29-річна мати та її старший 7-річний син.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область дитина криниця хлопчик рятувальники
Зникнення 8-річного хлопчика у Чернівцях: дитину знайшли мертвою у річці
18 липня 2026, 16:49
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Черкащині зіткнулись авто та мотоцикл, є постраждалі
20 липня 2026, 15:56
Атака на Очаків: ворожий БпЛА поранив жінку, спалахнула масштабна пожежа
20 липня 2026, 15:46
Ветеранський борщ: на Тернопільщині зібрали захисників та захисниць на гастрономічний фестиваль
20 липня 2026, 15:40
Військовий помер від інфаркту: ТЦК заблокував виплати родині - що вирішив суд
20 липня 2026, 14:50
Мобілізація сина Шуфрича: він потрапив до ТРО, але після відпустки не повернувся – ЗМІ
20 липня 2026, 14:40
Врізався в дерево і загинув: на Хмельниччині сталася смертельна ДТП
20 липня 2026, 14:12
На Донеччині жінка допомагала зливала росіянам адреси українських військових
20 липня 2026, 13:55
У Тернополі через зливу затопило могили військових на Пантеоні Героїв
20 липня 2026, 13:41
У Києві водій BMW у стані сп'яніння скоїв ДТП: загинув 17-річний хлопець
20 липня 2026, 12:51
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Павло Казарін
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »