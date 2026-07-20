У Львові в покинутому лімузині знайшли тіло 46-річного чоловіка

Фото: Національна поліція

У Львові правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, тіло якого знайшли в салоні покинутого автомобіля

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що вранці 20 липня на вулиці Науковій у салоні лімузина LINCOLN TOWN CAR виявили тіло 46-річного чоловіка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час попереднього огляду тіла за участі судово-медичного експерта ознак насильницької смерті не виявили.

Тіло скерували на судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, на Чернігівщині рятувальники відшукали тіло 17-річного юнака, який зник на річці разом зі своїм 10-річним братом. На жаль, молодший хлопчик теж не вижив.