На Черкащині зіткнулись авто та мотоцикл, є постраждалі

Фото: поліція Черкаської області

На Черкащині внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла травмувалися двоє людей. Потерпілих госпіталізували, а поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 липня на вулиці Миру в селі Балаклея Черкаського району.

За попередніми даними правоохоронців, 65-річний водій автомобіля ВАЗ-2103, виконуючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом "Дніпро МТ-10", за кермом якого перебував 33-річний чоловік.

Унаслідок аварії травмувалися мотоцикліст і його 32-річна пасажирка. Обох постраждалих медики госпіталізували до лікарні для надання необхідної допомоги.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, що у Полонному правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 32-річний чоловік.