Мобілізація сина Шуфрича: він потрапив до ТРО, але після відпустки не повернувся – ЗМІ

Шуфрич в казармі резервної роти 241-ї бригади. Фото: УП

Син українського політика Нестора Шуфрича – Нестор Несторович Шуфрич – потрапив до роти резерву 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, однак після оформленої відпустки не повернувся до підрозділу

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Зазначається, що Шуфрича-молодшого направили до роти резерву після проходження військово-лікарської комісії. У підрозділі він перебував в окремих умовах: жив не у загальній казармі, а в кімнаті для відпочинку адміністрації, мав власне ліжко та користувався телефоном, хоча іншим мобілізованим телефони нібито забирали.

Також у матеріалі зазначається, що на заняття він приходив за власним розсудом, а для спорядження йому передали власні керамічні плити та шолом.

За словами журналіста, Шуфрич розповідав побратимам про себе, родину та ситуацію навколо переслідування його батька. Він також заявляв, що мав бронювання, яке мав продовжити, але був зупинений представниками Печерського районного ТЦК, після чого його направили на ВЛК і до роти резерву.

Згодом Нестору Шуфричу надали відпустку "за сімейними обставинами". За інформацією з матеріалу, станом на момент його підготовки він до підрозділу не повернувся.

Офіційних коментарів від Нестора Шуфрича-молодшого, 241-ї бригади ТРО чи інших згаданих сторін щодо наведених у матеріалі тверджень наразі немає.

Нагадаємо, у квітні 2026 року нардепа Нестора Шуфрича звільнили з-під варти. Йому призначили цілодобовий домашній арешт.

На початку 2024 року народному депутатові від нині забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестору Шуфричу повідомили про підозру за фінансування силових структур РФ в Криму.