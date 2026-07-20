У Києві водій BMW у стані сп'яніння скоїв ДТП: загинув 17-річний хлопець

Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці повідомили про підозру водію BMW, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Дарницькому районі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 18 липня близько 15:30 на Бориспільському шосе.

За попередніми даними слідства, 27-річний водій автомобіля BMW зіткнувся з двома велосипедистами, які рухалися узбіччям дороги у попутному напрямку.

Після цього автомобіль виїхав у другу смугу руху та зіткнувся з автомобілем KIA.

Внаслідок аварії 17-річний велосипедист загинув на місці події. Його 44-річного батька з травмами госпіталізували.

Під час перевірки водія BMW на стан сп'яніння прилад "Драгер" зафіксував 0,32 проміле алкоголю (ред. – це перевищення приблизно у 1,6 раза.).

Правоохоронці затримали керманича у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині підлітки на мотоциклах влетіли у вантажівку. Унаслідок ДТП травмувався один із керманичів двоколісного: хлопця із відкритим переломом ноги, гематомами та саднами госпіталізували.