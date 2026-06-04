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04 червня 2026, 13:13

Футбол, бої К1 і дитячі змагання: на Київщині пройшло дитяче спортивне свято

04 червня 2026, 13:13
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Фото: ГО "Захист держави"
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У перші дні літа в Межигір’ї, на території Weekend Park, відбувся великий сімейний спортивно-розважальний захід

Як інформує RegioNews, співорганізатором події виступив Вишгородський районний осередок ГО "Захист Держави".

Програма свята включала дитячі футбольні змагання з розіграшем цінних призів, а також турнір з єдиноборств К1 "Крок до перемоги".

Атмосферу заходу доповнив виступ гурту "РуханкоМен", який забезпечив музичний супровід та інтерактивні розваги для гостей.

Попри дощову погоду, свято зібрало чимало відвідувачів. Гості підтримували юних спортсменів, проводили час із родинами та долучалися до активностей у теплій та дружній атмосфері.

Нагадаємо, за ініціативи ГО "Захист Держави" на Хмельниччині для місцевої молоді організували масштабний військово-патріотичний вишкіл. Учні ліцеїв відпрацьовували базові навички безпеки, тактичної медицини та командної взаємодії.

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свято спорт діти Межигір'я Київська область ГО Захист Держави громадська організація
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