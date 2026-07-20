Військовий помер від інфаркту: ТЦК заблокував виплати родині - що вирішив суд

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До суду звернулась мати військового, який помер під час проходження служби. Проте в результаті ТЦК не направив документи до Міноборони

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

За висновком військово-лікарської комісії, причиною смерті військовослужбовця стала гостра серцево-судинна недостатність внаслідок гострого трансмурального інфаркту міокарда. При цьому медики дійшли до висновку, що це захворювання пов'язане із захистом держави.

Однак ТЦК не направив документи до Міністерства оборони, тому що військовослужбовець помер від захворювання, а не внаслідок поранення, контузії, травми чи каліцтва. В результаті мати військового отримала документи назад без подальшого розгляду.

Проте суд став на бік матері військового. У суді зауважили, що ТЦК перевіряє документи, складає висновок — незалежно від того, є він позитивним чи негативним, — та разом із документами направляє їх до Міністерства оборони. Тобто, ТЦК не може самостійно вирішувати, чи має сім’я померлого військовослужбовця право на одноразову грошову допомогу.

Суд зобов'язав ТЦК скласти висновок, направити документи до Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний хлопець виманив гроші зі студентки з Одеси. Більша частина викрадених коштів була виплатою родині загиблого військовослужбовця ЗСУ.