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20 липня 2026, 13:55

На Донеччині жінка допомагала зливала росіянам адреси українських військових

20 липня 2026, 13:55
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі судили жительку Донеччини, яка погодилась працювати на росіян. Вона "зливала" окупантам інформацію про місця розташування, дислокації, рух і переміщення Збройних Сил України

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у Telegram жінка надсилала росіянам дані про розташування військових підрозділів за певними адресами, поліції і Служби безпеки України.

На суді жінка не визнала провину. Вона заявляла, що нібито викинула цю SIM-карту, і все робив хтось інший. Проте правоохоронці змогли вилучити її переписку з російським військовим, а на телефоні переписки вже не існувало - що говорить про те, що жінка, ймовірно, видалила докази.

Суд призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила чергового коригувальника атак росіян по Запоріжжю. Ним виявився місцевий житель, який пішов у СЗЧ. Відомо, що він позначав на гугл-картах розташування потенційних "цілей" і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі.

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