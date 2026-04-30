30 квітня 2026, 16:59

На Херсонщині судитимуть підрядника, який вкрав 6,5 млн грн на укритті для лікарні

Фото: Офіс Генерального прокурора
Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора будівельної компанії, яка реконструювала укриття для медзакладу та, за версією слідства, безпідставно отримала з бюджету понад 6,5 млн грн

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Сховище мали переобладнати у повноцінну захисну споруду з пологово-операційним блоком для пацієнтів, породіль, новонароджених і медиків.

Правоохоронці встановили, що підрядник завищив обсяги робіт і вартість матеріалів, вніс недостовірні дані до актів та подав їх на оплату. Найбільші розбіжності виявили у роботах, від яких залежить функціонування укриття - вентиляції, опаленні та обладнанні.

Керівнику компанії інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення.

Порушення під час реконструкції могли поставити під загрозу життя людей, які мали б користуватися укриттям під час обстрілів.

Нагадаємо, що на Одещині оголосили про підозру інженеру. Йдеться про недбалість при ремонті укриття дитячого садка.

