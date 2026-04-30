На Херсонщині судитимуть підрядника, який вкрав 6,5 млн грн на укритті для лікарні
Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора будівельної компанії, яка реконструювала укриття для медзакладу та, за версією слідства, безпідставно отримала з бюджету понад 6,5 млн грн
Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
Сховище мали переобладнати у повноцінну захисну споруду з пологово-операційним блоком для пацієнтів, породіль, новонароджених і медиків.
Правоохоронці встановили, що підрядник завищив обсяги робіт і вартість матеріалів, вніс недостовірні дані до актів та подав їх на оплату. Найбільші розбіжності виявили у роботах, від яких залежить функціонування укриття - вентиляції, опаленні та обладнанні.
Керівнику компанії інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення.
Порушення під час реконструкції могли поставити під загрозу життя людей, які мали б користуватися укриттям під час обстрілів.
