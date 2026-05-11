09:47  11 травня
На Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево: обоє загинули
08:16  11 травня
Киянка намагалася вивезти до Чехії листівки 1930-х років із зображенням Гітлера
07:24  11 травня
На Сумщині колишній військовий кинув гранату біля кафе: п'ятеро постраждалих
UA | RU
UA | RU
11 травня 2026, 10:12

Схема на 50 млн грн: у Запорізькому виші масово оформлювали "аспірантів"

11 травня 2026, 10:12
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

До суду передали справу щодо 9 учасників організованої групи, які організували схему фіктивного зарахування чоловіків до аспірантури для отримання відстрочки від мобілізації

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Організатором схеми, за матеріалами справи, був ректор і власник приватного університету в Запоріжжі. До оборудки він залучив посадових осіб закладу, зокрема проректорів, керівників підрозділів та працівників відділу аспірантури.

Слідство встановило, що "навчання" оформлювалися через підроблені документи, внесення неправдивих даних і несанкціоноване втручання в державну базу ЄДЕБО. Частину документів про вступ створювали заднім числом, а самі "аспіранти" фактично не відвідували навчання.

За два роки через схему було оформлено близько 3,5 тисячі чоловіків призовного віку, з яких приблизно 3 тисячі отримали підстави для відстрочки від мобілізації.

Ліцензійний обсяг набору до аспірантури було перевищено більш ніж у 10 разів. Вартість "послуг" складалася з офіційної оплати навчання та додаткових неправомірних платежів, які сягали сотень тисяч гривень з однієї особи.

Загальний обсяг отриманих коштів, за оцінками слідства, перевищив 50 млн грн.

Схему викрили після виявлення аномальної масової реєстрації вступників у державній системі ЄДЕБО. Після цього Міністерство освіти і науки анулювало ліцензію університету на підготовку аспірантів.

Обвинуваченим інкримінують:

  • участь у злочинній організації,
  • підробку документів, хабарництво,
  • втручання в інформаційні системи,
  • перешкоджання діяльності Збройних сил України.

Організатору також закидають легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, у Харкові суд виніс вирок викладачці коледжу, яку визнали винною у причетності до схеми ухилення від мобілізації через фіктивне навчання. Слідчі вважають, що до схеми були залучені інші люди, але їхні особи поки не встановлені.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя виш мобілізація ухилення від мобілізації гроші схема прокуратура
На Волині торгували інвалідністю для ухилянтів
08 травня 2026, 18:55
На Рівненщині чоловік "прикинувся" вчителем, щоб не мобілізуватись
07 травня 2026, 16:35
На Запоріжжі комбат вимагав з військових по 200 тисяч за "лояльне ставлення"
06 травня 2026, 19:20
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Матір стала свідком: на Вінниччині чоловік зґвалтував 17-річну доньку
11 травня 2026, 11:41
На Сумщині 15-річний мотоцикліст збив 79-річну велосипедистку
11 травня 2026, 11:33
Кіл-зона для РФ: як дрони ЗСУ беруть під контроль логістику ворога
11 травня 2026, 11:25
Армія РФ просунулася на Донеччині, – DeepState
11 травня 2026, 11:13
Завербували через TikTok: в Одесі майстер із ремонту техніки коригував удари по ППО
11 травня 2026, 10:57
Хантавірус в Україні: в ЦГЗ пояснили, як уникнути зараження
11 травня 2026, 10:52
На Львівщині 17-річний мотоцикліст злетів у річку
11 травня 2026, 10:45
Через обстріли пʼять областей частково залишаються без світла – Міненерго
11 травня 2026, 10:28
Бійка зі стріляниною на Подолі в Києві: двоє учасників конфлікту отримали підозри
11 травня 2026, 09:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Остап Дроздов
Ігор Луценко
Юрій Чевордов
Всі блоги »