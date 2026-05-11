До суду передали справу щодо 9 учасників організованої групи, які організували схему фіктивного зарахування чоловіків до аспірантури для отримання відстрочки від мобілізації

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Організатором схеми, за матеріалами справи, був ректор і власник приватного університету в Запоріжжі. До оборудки він залучив посадових осіб закладу, зокрема проректорів, керівників підрозділів та працівників відділу аспірантури.

Слідство встановило, що "навчання" оформлювалися через підроблені документи, внесення неправдивих даних і несанкціоноване втручання в державну базу ЄДЕБО. Частину документів про вступ створювали заднім числом, а самі "аспіранти" фактично не відвідували навчання.

За два роки через схему було оформлено близько 3,5 тисячі чоловіків призовного віку, з яких приблизно 3 тисячі отримали підстави для відстрочки від мобілізації.

Ліцензійний обсяг набору до аспірантури було перевищено більш ніж у 10 разів. Вартість "послуг" складалася з офіційної оплати навчання та додаткових неправомірних платежів, які сягали сотень тисяч гривень з однієї особи.

Загальний обсяг отриманих коштів, за оцінками слідства, перевищив 50 млн грн.

Схему викрили після виявлення аномальної масової реєстрації вступників у державній системі ЄДЕБО. Після цього Міністерство освіти і науки анулювало ліцензію університету на підготовку аспірантів.

Обвинуваченим інкримінують:

участь у злочинній організації,

підробку документів, хабарництво,

втручання в інформаційні системи,

перешкоджання діяльності Збройних сил України.

Організатору також закидають легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

