На Запоріжжі комбат вимагав з військових по 200 тисяч за "лояльне ставлення"

За даними правоохоронців, підполковник налагодив механізм отримання грошей від підлеглих. З кожного командира він вимагав по чтверті мільйона щомісяця

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Командиру батальйону однієї з військових частин на Запорізькому напрямку повідомлено про підозру в хабарях та вимаганнях. За даними правоохоронціВ, він вимагав від командирів щомісяця по 200 тисяч гривень за "лояльне ставлення".

За ці гроші він не проводив перевірки, не ініціював службові розслідування та не накладав дисциплінарні стягнення. Задокументовано два епізоди отримання хабаря. Наразі прокурор подав до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про його відсторонення від посади.

