На Волині прикордонники виявили колаборантку із "ДНР"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалося, після 2014 року жінка залишилася проживати на тимчасово окупованій території та отримала російський паспорт. У 2022 році вона добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією та очолила незаконно створене "Государственное унитарное предприятие днр Донецккокс".

"На цій посаді фігурантка забезпечувала функціонування підприємства в інтересах окупаційної влади та сприяла зміцненню ворожого режиму на території Донецької області та міста Донецька. У 2023 році вона балотувалася до так званої "народної ради днр” від комуністичної партії, чим відкрито підтримала окупаційну владу", – йдеться у повідомленні.

Згодом жінка виїхала до білорусі, після чого заїхала в Україну, використовуючи українські документи.

Під час обшуку у затриманої виявили паспорт рф та електронні документи, які підтверджують її колабораційну діяльність.

