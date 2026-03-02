17:10  02 березня
На Прикарпатті чиновниця з відділу освіти "подарувала" собі премій на сотні тисяч
14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
02 березня 2026, 16:41

На Волині прикордонники виявили колаборантку із "ДНР"

02 березня 2026, 16:41
фото: ДПСУ
46-річна уродженка Донецької області під час тимчасової окупації території Донеччини очолювала незаконно створене підприємство «Донецьккокс»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалося, після 2014 року жінка залишилася проживати на тимчасово окупованій території та отримала російський паспорт. У 2022 році вона добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією та очолила незаконно створене "Государственное унитарное предприятие днр Донецккокс".

"На цій посаді фігурантка забезпечувала функціонування підприємства в інтересах окупаційної влади та сприяла зміцненню ворожого режиму на території Донецької області та міста Донецька. У 2023 році вона балотувалася до так званої "народної ради днр” від комуністичної партії, чим відкрито підтримала окупаційну владу", – йдеться у повідомленні.

Згодом жінка виїхала до білорусі, після чого заїхала в Україну, використовуючи українські документи.

Під час обшуку у затриманої виявили паспорт рф та електронні документи, які підтверджують її колабораційну діяльність.

Як повідомлялось, на Волині місцевий житель влаштував для військовозобов’язаних чоловіків "платні тури" до Білорусі. За скоєне йому загрожує ув’язнення.

02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
