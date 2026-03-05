Фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Директор одного з підприємств звернувся до управління для отримання експлуатаційного дозволу на виробничі потужності. Натомість посадовець наполіг на особистій зустрічі.

Під час розмови фігурант повідомив підприємцю, що перед наданням дозволу необхідно провести перевірку, під час якої нібито можуть виявити порушення. Водночас запропонував "допомогу" – пообіцяв направити до підприємства лояльних співробітників для перевірки та забезпечити безперешкодне отримання дозволу.

За таку "послугу" посадовець вимагав 2 тисячі доларів.

Підприємець звернувся до ДБР. Надалі працівники управління провели позапланову перевірку, після чого в.о. керівника підписав наказ про видачу підприємству експлуатаційного дозволу на діяльність із виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження.

Після отримання хабаря посадовця затримали. Йому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Фігуранту загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

