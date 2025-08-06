Фото: поліція

ДТП трапилась в середу, 6 серпня, під ранок на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Водій вантажівки MAN на неосвітленій ділянці дороги наїхав на 41-річного чоловіка, який стояв на проїзній частині. Від отриманих травм пішохід помер на місці. Встановлено, що 50-річний водій був за кермом тверезий.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 2 серпня на Тернопільщині водій BMW збив 16-річного хлопця. Юнак переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Його госпіталізували.