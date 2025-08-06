У Луцьку горів балкон квартири: пожежу загасили рятувальники
У ніч на 6 серпня в Луцьку трапилась пожежа на балконі квартири, розташованої на 4-му поверсі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Героїв-Добровольців
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 00:57. Вогнем пошкоджено майно на балконі та частково в квартирі.
За попередніми даними, ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, у понеділок, 4 серпня, у Львові сталося займання у готелі "Власта". За офіційними даними, постраждали шестеро осіб, зокрема двоє дітей.
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