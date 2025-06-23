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23 июня 2025, 15:35

В Волынской области чиновник Госгеокадастра продал земли заповедного фонда

23 июня 2025, 15:35
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении одному из заместителей начальника Главного управления Госгеокадастра в Волынской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным ведомства, должностное лицо причастно к незаконной передаче в частную собственность земель на территории природно-заповедного фонда. В частности, речь идет о трех земельных участках в пределах заказника "Гнидавские болота", расположенного вблизи центральной части Луцка. Эти территории обладают особой природоохранной ценностью и предназначены для сохранения уникальной флоры.

Участки были проданы почти за 1 млн гривен.

Общий ущерб, причиненный государственным интересам, составляет более 6,3 млн гривен.

Как сообщалось, на Волыни будут судить должностного лица Госгеокадастра за махинации с землей Минобороны.

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